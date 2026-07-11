Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Estrela do Marrocos: Não é esse o final que esperávamos

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
A. Amaimouni-Echghouyab
França
Marrocos
EUA

Orgulho misturado com tristeza

Ayoub Amaymouni, jogador da seleção marroquina, fez questão de enviar uma mensagem comovente aos torcedores após o fim da trajetória dos “Leões do Atlante” na Copa do Mundo de 2026, expressando seu orgulho por representar seu país e afirmando que a eliminação não vai impedir as ambições da seleção no futuro.

A trajetória do técnico Mohamed Wahbi na Copa do Mundo, sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, chegou ao fim nas quartas de final, quando a seleção foi derrotada pela França por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Amaimoni, de 21 anos, escreveu em sua conta no Instagram neste sábado: “Nossa trajetória na Copa do Mundo terminou nesta fase. É claro que estamos decepcionados, mas estou muito orgulhoso de ter feito parte desta seleção e grato por ter vestido a camisa da minha seleção”.

O jogador do Eintracht de Frankfurt, da Alemanha, continuou: “Obrigado a todos que nos apoiaram, seja nas arquibancadas ou diante das telas”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP

E concluiu dizendo: “Não é o final que esperávamos, mas vamos aprender, evoluir e continuar trabalhando. Marrocos, sempre”.

Leia também: Bayern está de olho em estrela do Barcelona... Negociação depende de condições complexas
Leia também: Vazamentos manuscritos... Haaland joga o plano de Ancelotti no lixo
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google