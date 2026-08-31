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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Estrela do Liverpool se opõe à saída de Gakpo para o Manchester City

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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, definiu sua posição sobre a possibilidade de transferência de seu companheiro de equipe e compatriota Cody Gakpo para o Manchester City, antes do fechamento da janela de transferências de verão.

As negociações com o Manchester City sobre a possível transferência de Gakpo, avaliado em cerca de 80 milhões de libras esterlinas, continuam.

O site "The Athletic" mencionou que o Manchester City se tornou o destino preferido de Gakpo, depois de ele também ter despertado o interesse do Tottenham Hotspur.

Com Bradley Barcola realizando exames médicos no Liverpool, como preparativo para concluir sua transferência do Paris Saint-Germain, o Liverpool não permitirá a saída de Gakpo nas próximas 48 horas, a menos que consiga concluir a contratação de outro ponta antes do fechamento da janela de transferências.

Quando questionado se gostaria que Gakpo permanecesse, Van Dijk disse aos jornalistas após o empate por 2 a 2 do Liverpool com o Nottingham: "O que você acha? Ele é um jogador de altíssimo nível. Acho que devemos manter os jogadores de qualidade".

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O zagueiro holandês continuou: "Vamos ver o que os próximos dias trarão. Quero que ele fique não apenas porque é um jogador de altíssimo nível, mas também porque é meu amigo. Ele é muito importante para nós".

Van Dijk demonstrou entusiasmo com a ideia da chegada de Barcola ao Liverpool, considerando que a contratação do internacional francês confirma a atratividade contínua do clube e sua capacidade de atrair os melhores jogadores.

Ele disse: "É um bom jogador e tem velocidade. Lembro de um gol que ele marcou contra o Chelsea na Liga dos Campeões da Europa na temporada passada. Se ele vier para cá, será recebido de braços abertos".

E acrescentou: "Não acho que haja qualquer dúvida de que um clube como o Liverpool representa um destino muito atraente para jogadores extremamente bons. Este é um dos maiores clubes do mundo. Todos nós sabemos que estamos passando por uma fase de transição, de certa forma. Ou você quer fazer parte disso, ou não quer".

E enfatizou: "Adicionar qualidade ao elenco do time sempre faz diferença. Vamos ver o que os próximos dias trarão. Depois de terça-feira, temos que lutar por tudo sem qualquer arrependimento".

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