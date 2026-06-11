Estrela do Iraque desafia: Mbappé e as estrelas da França são seres humanos como nós

Amir Al-Amari, estrela da seleção iraquiana, assumiu o desafio antes do início da campanha dos Leões do Eufrates na Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Iraque, comandada pelo australiano Graham Arnold, está em um grupo difícil, que inclui França, Noruega e Senegal.

A seleção iraquiana estreia contra a Noruega, antes de enfrentar a seleção francesa na segunda rodada, encerrando a fase de grupos com um confronto difícil contra a seleção nigeriana.

Em entrevista ao site da FIFA, Al-Amari demonstrou grande entusiasmo em enfrentar estrelas de primeira linha, como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Mikel Olise e Sadio Mané.

“Jogar contra grandes estrelas como Kylian Mbappé não nos causa medo, mas sim um incentivo extra”, disse Al-Amari.

E continuou: “É natural que todos elevem seu nível técnico e redobrem seu ritmo físico quando se deparam com os melhores”.

Ele acrescentou: “Mas, no fim das contas, eles também são seres humanos como nós, e o futebol não reconhece nomes; o confronto dentro do gramado será de 11 jogadores contra 11 jogadores”.

E concluiu: “Temos que aproveitar esse momento e nos livrar da pressão, levando a bandeira da luta acirrada dentro do campo desde o primeiro minuto até o apito final”.

Leia também

Marmoush: O Egito é o melhor da África... e nosso objetivo é disputar a Copa do Mundo