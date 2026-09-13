Após sua ausência no confronto contra o Feyenoord por cumprir suspensão acumulada da última temporada, Eric García recuperou seu lugar na escalação titular do Barcelona durante a partida contra o Levante, que terminou com vitória da equipe catalã por 4 a 2 em LaLiga.

García atuou usando máscara, após a lesão que sofreu ao se chocar com seu companheiro Rodri, no estádio Mestalla.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de García, que explicou que o técnico Hansi Flick havia enfatizado a dificuldade de conquistar a vitória no campo do Levante.

Eric García disse: "O horário, o calor e o gramado do estádio, tudo isso não ajudou nem a nós nem a eles. É um campo difícil, e o técnico nos disse que eles não perdiam aqui desde março passado".

E acrescentou: "Acho que complicamos a partida para nós mesmos mais do que deveríamos. Isso deve servir de lição para nós, porque, se você der um pouco de espaço a qualquer adversário, ele te pressiona com força".

Um erro de Marc Casadó — pelo qual Hansi Flick assumiu a responsabilidade, por não tê-lo substituído mais cedo —, além de um lance em que Cubarsí e Bernal não foram decisivos o suficiente, resultou na redução da diferença no placar pelo Levante.

Eric García observou: "São erros que sabemos que somos capazes de evitar, mas, em geral, fizemos uma boa partida. Podemos ficar felizes".

García elogiou Marc Casadó que, apesar do erro, marcou seu primeiro gol pelo time principal, comemorando seus primeiros gols com a camisa do Barcelona, e acrescentou: "O técnico demonstra que confia plenamente nele, e ele retribui essa confiança com sua atuação. Ele está jogando muito bem, e devemos ficar muito felizes. Ele tem que continuar trabalhando".

E advertiu: "A equipe se destaca pela concorrência em todas as posições. Ninguém pode se acomodar".

O lateral-direito reconheceu que o elenco da equipe conta com muitos jogadores capazes de ajudar na construção das jogadas, mas considera que a diferença é feita pelos jogadores da linha de frente.

Disse: "Ficamos confortáveis quando estamos com a bola. Temos meio-campistas e jogadores no fundo capazes de tocar a bola muito bem, já na linha de frente temos monstros, jogadores muito fortes, capazes de causar grande dano nos espaços".

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