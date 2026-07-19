O astro francês Michel Oliès desabou em lágrimas no vestiário, após a derrota dos Gauleses para a Inglaterra por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Oulissé deu dois passes decisivos durante a partida, mas assumiu parte da responsabilidade pela derrota por ter desperdiçado duas chances claras de gol no segundo tempo, quando o placar indicava uma vantagem de 4 a 3 para a Inglaterra.

O jornal “L’Équipe” informou que o choro de Olisey não se deveu apenas às oportunidades perdidas durante a partida contra os ingleses.

O jogador foi tomado por uma profunda tristeza ao encerrar sua trajetória na Copa do Mundo, além da sensação de ter perdido a chance de alcançar uma conquista extremamente importante.

Pessoas próximas a Oliseu destacaram o quanto ele se orgulhava de representar a seleção francesa e também de ter quebrado o recorde de maior número de passes decisivos em uma única edição da Copa do Mundo; no entanto, ele aspirava a muito mais do que apenas disputar a disputa pelo terceiro lugar.

As lágrimas de Oliseu, após a partida entre França e Inglaterra, foram resultado de uma mistura de frustração pessoal por não ter conseguido marcar nenhum gol durante todo o torneio — e não apenas nessa partida —, aliada ao seu grande orgulho de vestir a camisa dos Gauleses e à sua convicção de que a equipe era capaz de alcançar resultados melhores.

Enquanto estavam no vestiário, o técnico Didier Deschamps, que mantém uma relação próxima com Oliseu, fez questão de conversar com ele e consolá-lo, já que este estava profundamente abalado com a derrota e o fim da trajetória da seleção francesa no torneio.