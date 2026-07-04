Estrela da Espanha: Yamal recebe mais críticas do que títulos

Jeremie Pino, estrela da seleção espanhola, justificou o descontentamento de seu companheiro Lamine Yamal após a decisão de substituí-lo na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção espanhola se prepara para um confronto acirrado contra a Portugal, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em entrevista ao jornal “Sport”, Pino disse: “Yamal não marcou nem deu assistência contra a Áustria, mas fez uma partida fantástica”.

E acrescentou: “O aborrecimento de Yamal é natural; quando você faz uma grande partida e não marca nem dá assistência, sai de campo com uma sensação um pouco estranha, e é aí que o grupo entra em cena para apoiar o jogador”.

Ele destacou: “Yamal é jovem, mas tem muita experiência em lidar com as situações; ele está totalmente integrado ao nosso grupo, e não se percebe diferença de idade”.

Ele destacou: “Yamal é uma pessoa gentil, equilibrada e responsável; o que ele mostra dentro de campo reflete perfeitamente sua personalidade fora dele. Ele é uma estrela mundial, e cada sucesso que ele alcançar será benéfico para nós também”.

Pino enfatizou: “O técnico Luis de la Fuente sempre nos pede para permanecermos unidos, pois essa é a regra fundamental para tudo. Se permanecermos juntos, poderemos continuar a evoluir e progredir”.

E revelou, rindo: “Eu, Yamal e Nico Williams causamos muita confusão. Cometi um erro ao sentar-me entre os dois, pois me tornei alvo de todas as brincadeiras deles”.

E concluiu: “Vocês têm algum apelido especial para esse grupo? Não, temos mais xingamentos do que apelidos”.