Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

Traduzido por

Estrela da Espanha: Vou realizar meu sonho diante de Messi... e Álvarez não tem piedade

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
P. Cubarsi
L. Messi
J. Alvarez
A. Laporte
Espanha
Argentina

O espanhol Pau Kubarsi (19 anos) se tornará, amanhã, domingo, o segundo zagueiro mais jovem da história a disputar uma final da Copa do Mundo, atrás apenas do italiano Giuseppe Bergomi. 

Koparsi formou uma dupla defensiva excepcional ao lado de Émerick Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao de 32 anos, e juntos se tornaram uma barreira defensiva difícil de ser vencida.

O jornal Mundo Deportivo publicou declarações de Kubarsi durante uma entrevista ao canal TV3, na qual ele elogiou Laporte, cujo nome tem sido associado a uma transferência para o Barcelona.

“A Copa do Mundo é o primeiro grande torneio em que participamos juntos como titulares”, disse Kubarsi. “Me senti muito à vontade ao lado dele, e acho que nós dois nos sentimos muito à vontade.”

E acrescentou: “Já me disseram que Laporte se parece com Iñigo Martínez. Ambos são do País Basco, jogam na lateral esquerda da defesa e têm características semelhantes e uma personalidade forte. Já joguei ao lado de Iñigo aqui, por isso consigo me imaginar jogando ao lado de Laporte também”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Sobre o confronto esperado contra Julián Álvarez, ele comentou: “É um jogador extremamente habilidoso, que sabe se movimentar nos espaços, também sabe recuar para receber a bola e se destaca por chutes impressionantes. É preciso estar sempre atento e perto dele, pois ele é capaz de te prejudicar a qualquer momento”.

Já sobre o confronto com Lionel Messi, Kubarsi expressou sua grande admiração pelo astro argentino, dizendo: “Eu tinha camisetas com os nomes de Neymar e Piqué, mas Messi sempre esteve presente e foi um dos meus maiores ídolos”.

E acrescentou: “Eu e todos os torcedores do Barcelona nutrimos sentimentos muito especiais por Lionel Messi. Poder compartilhar o campo com ele nesta idade é, para mim, um sonho que se tornou realidade”.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google