Estrela da Espanha: Vou realizar meu sonho diante de Messi... e Álvarez não tem piedade

O espanhol Pau Kubarsi (19 anos) se tornará, amanhã, domingo, o segundo zagueiro mais jovem da história a disputar uma final da Copa do Mundo, atrás apenas do italiano Giuseppe Bergomi.

Koparsi formou uma dupla defensiva excepcional ao lado de Émerick Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao de 32 anos, e juntos se tornaram uma barreira defensiva difícil de ser vencida.

O jornal Mundo Deportivo publicou declarações de Kubarsi durante uma entrevista ao canal TV3, na qual ele elogiou Laporte, cujo nome tem sido associado a uma transferência para o Barcelona.

“A Copa do Mundo é o primeiro grande torneio em que participamos juntos como titulares”, disse Kubarsi. “Me senti muito à vontade ao lado dele, e acho que nós dois nos sentimos muito à vontade.”

E acrescentou: “Já me disseram que Laporte se parece com Iñigo Martínez. Ambos são do País Basco, jogam na lateral esquerda da defesa e têm características semelhantes e uma personalidade forte. Já joguei ao lado de Iñigo aqui, por isso consigo me imaginar jogando ao lado de Laporte também”.

Sobre o confronto esperado contra Julián Álvarez, ele comentou: “É um jogador extremamente habilidoso, que sabe se movimentar nos espaços, também sabe recuar para receber a bola e se destaca por chutes impressionantes. É preciso estar sempre atento e perto dele, pois ele é capaz de te prejudicar a qualquer momento”.

Já sobre o confronto com Lionel Messi, Kubarsi expressou sua grande admiração pelo astro argentino, dizendo: “Eu tinha camisetas com os nomes de Neymar e Piqué, mas Messi sempre esteve presente e foi um dos meus maiores ídolos”.

E acrescentou: “Eu e todos os torcedores do Barcelona nutrimos sentimentos muito especiais por Lionel Messi. Poder compartilhar o campo com ele nesta idade é, para mim, um sonho que se tornou realidade”.