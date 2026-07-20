Estrela da Espanha: Passei por momentos difíceis... e, neste momento, posso me aposentar da seleção

O reserva Nico Williams desempenhou um papel decisivo na conquista do título da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola, ao dar a assistência para o gol da vitória contra a Argentina, marcado por Ferran Torres.

Williams chegou à Copa do Mundo ainda sofrendo as consequências de uma temporada extremamente complicada, pois as lesões o acompanharam durante toda a temporada, mas ele não estava disposto a abrir mão de participar do torneio.

Ele perdeu sua vaga na escalação titular durante o torneio, mas voltou a aparecer na final, assim como fez na Euro 2024, contribuindo para levar a Espanha ao seu segundo título mundial.

Nico Williams disse em declarações publicadas pelo jornal “Sport”: “Isso é inacreditável. Passei por momentos difíceis e engoli muitas amarguras, e agora estou vivendo um momento de glória e de apogeu”.

E continuou: “O que posso dizer? É o dia mais feliz da minha vida depois de tudo o que passei este ano. Espero que haja muitas pessoas comemorando essa conquista tanto quanto eu. Isso é por elas, pelos meus amigos e pela minha família”.

A felicidade era evidente nos rostos de todos os jogadores da seleção espanhola, especialmente Lamine Yamal e Nico Williams. A dupla que levou a Espanha à conquista da Eurocopa viveu momentos extremamente especiais durante a comemoração do título da Copa do Mundo em campo.

Nico acrescentou, brincando: “Depois de um ano cheio de sofrimento, ser campeão do mundo agora é uma loucura. Para mim, já posso me aposentar da seleção a partir de agora”.

Em seguida, ele corrigiu, rindo: “Estou brincando, estou brincando”.

Apesar do clima de comemoração, Lamine Yamal, seu companheiro de equipe, brincou com ele sobre uma das jogadas em que eles poderiam ter decidido o jogo, mas Nico explicou o que aconteceu naquele contra-ataque.

O craque do Athletic de Bilbao disse: “Eu estava muito impetuoso. Depois de passar pelo zagueiro com a bola, senti como se tivesse desmaiado de tanto cansaço. Eu estava exausto; Lamine me disse que estava sozinho, mas eu não o vi”.