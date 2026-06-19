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Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Estrela da Espanha: bastam dois ou três passes para balançar a rede da Arábia Saudita

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
D. Olmo
Espanha
Arábia Saudita
EUA

Declaração polêmica antes do confronto esperado

Um dos astros da seleção espanhola fez uma declaração polêmica antes do confronto contra a Arábia Saudita, na noite deste domingo, válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Na primeira rodada, a Arábia Saudita empatou com o Uruguai (1 a 1), enquanto a Espanha não conseguiu vencer Cabo Verde, e o jogo terminou em 0 a 0, fazendo com que cada seleção do Grupo 8 somasse um ponto.

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Dani Olmo, meio-campista do Barcelona e da Espanha, disse à imprensa antes da partida: “Sabemos que vamos enfrentar uma seleção que vai jogar com um bloco defensivo compacto, mas vamos lidar com isso da melhor maneira possível, e nosso objetivo é a vitória”.

Ele acrescentou: “Não precisamos tocar muito na bola contra a Arábia Saudita; o melhor é dar duas ou três boas passagens para balançar as redes e garantir a vitória, e nosso objetivo é marcar mais de um gol para garantir o resultado”.

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Espanha
ESP
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Arábia Saudita
KSA

E concluiu: “Viemos para a Copa do Mundo com um único objetivo: conquistar a vitória e continuar trabalhando até chegar o mais longe possível”.


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