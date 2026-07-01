Estrela da Austrália: Nosso objetivo é quebrar a maldição contra o Egito

Eden Hrustić, jogador da Austrália, afirmou que a seleção de seu país espera escrever uma nova página em sua história ao enfrentar o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em busca de sua primeira vitória em uma partida da fase eliminatória do torneio.

A seleção australiana espera acabar com o que muitos chamam de “maldição”, já que não conseguiu nenhuma vitória em partidas de eliminação direta em suas participações anteriores na Copa do Mundo, o que confere ao confronto contra o Egito uma importância histórica para a equipe.

Hrustić demonstrou confiança na capacidade de sua seleção de alcançar essa conquista, afirmando que a equipe não coloca limites às suas ambições no torneio.

O meio-campista disse, em declarações divulgadas pelo site australiano “Nine”: “Um dia isso vai acontecer (a vitória em uma partida eliminatória), e por que não seria hoje? Se for o seu dia, você se classifica, e talvez o dia seguinte também seja o seu dia”.

Ele acrescentou: “Você precisa criar a oportunidade por conta própria, e é por isso que vamos lutar; vamos nos preparar da melhor maneira possível”.

Hrustić também enfatizou que a seleção australiana está preparada para todos os cenários, incluindo a disputa por pênaltis, garantindo que a comissão técnica e os jogadores se prepararam bem para enfrentar o Egito.

O jogador australiano também enviou uma mensagem bem-humorada aos torcedores de seu país, pedindo que fiquem acordados para acompanhar a partida, que será disputada na madrugada de sábado, horário da Austrália, dizendo:

> “Saiam na sexta-feira à noite, saiam da balada às 3 da madrugada e estejam prontos para o jogo às 4 da manhã.”

A seleção australiana espera superar o obstáculo do Egito e chegar às oitavas de final, em uma conquista que seria a primeira de sua história ao obter uma vitória nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

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