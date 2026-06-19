Estreia na Copa do Mundo... Árbitro canadense apita o confronto entre França e Iraque

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou hoje, sexta-feira, a nomeação do árbitro canadense Drew Fisher para apitar a partida entre as seleções da França e do Iraque na próxima terça-feira, às 12h, horário de Meca, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O árbitro canadense, de 45 anos, se prepara para fazer sua estreia como árbitro de campo em uma Copa do Mundo. Ele é considerado um dos árbitros mais experientes da Major League Soccer (MLS), tendo apitado 229 partidas na competição desde o início de sua carreira como árbitro na liga, em 2012.

Fisher possui uma trajetória repleta de reconhecimentos e prêmios na NBA, tendo sido eleito o “Árbitro da Temporada” por dois anos consecutivos, em 2024 e 2025, além de contar com ampla experiência internacional; ele já apitou nove partidas nas eliminatórias da Copa do Mundo da região da “CONCACAF”.

O estilo europeu não será estranho para o árbitro canadense na partida de terça-feira, já que ele tem histórico com vários nomes conhecidos nas fileiras dos Bleus, tendo apitado duas partidas na Copa do Mundo de Clubes de 2025, entre elas o confronto entre o Paris Saint-Germain e o Botafogo brasileiro, que terminou com a derrota do time parisiense por 1 a 0, e contou com a presença do trio francês Lucas Hernández, Bradley Barcola e Désiré Doué.

A FIFA revelou a equipe completa de arbitragem que auxiliará Fischer na condução da partida; ele será acompanhado por seus compatriotas canadenses Michael Parvigen e Leslie Alvaro como árbitros assistentes, enquanto o suíço Sandro Scherer assumirá a função de quarto árbitro, com seu compatriota Stefan de Almeida como árbitro assistente reserva, para que todos participem da condução da tão esperada partida da Copa do Mundo.

Vale lembrar que a seleção francesa começou com força na Copa do Mundo ao vencer o Senegal por 3 a 1, enquanto o Iraque foi derrotado pela Noruega por 4 a 1.