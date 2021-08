Estreia de Messi tem Mbappé decisivo e expectativa frustrada por "trio MNM"

Craque argentino entrou em campo na vaga de Neymar; Mbappé roubou a cena e fez os dois gols da vitória do PSG

A tão esperada estreia de Lionel Messi aconteceu, neste domingo (29), na vitória do PSG sobre o Reims, pela 4ª rodada da Ligue 1. O craque argentino entrou em campo no minuto 66, na vaga de Neymar. Fato que frustrou os planos dos torcedores, que estavam na expectativa para ver o trio "MNM" em ação.

Do trio, no entanto, quem brilhou mesmo foi Mbappé, que anotou os dois gols da vitória do PSG e roubou a cena. O jogador, que tem proposta do Real Madrid na mesa, pode ter feito seu último jogo com a camisa do PSG.

Esta foi a primeira partida oficial de Lionel Messi desde o final da Copa América, no dia 10 de julho, no Maracanã. Na ocasião, os argentinos, liderados pelo ex-camisa 10 do Barcelona, conquistaram a taça.

Depois da vitória sobre o Remins, o campeonato francês da uma pausa por conta da data FIFA. Pelo PSG, Messi pode voltar a campo apenas no dia 12 de setembro, diante do Clermont, no Parc Des Princes.