Estreia de Matheus Henrique na seleção tem tapioca x pano quente e dupla com Cebolinha

Confira como foi a estreia do meio-campista do Grêmio com a camisa da seleção principal, no empate por 1 a 1 com Senegal

Matheus Henrique estreou com a camisa do nesta quinta-feira, 10 de outubro, no amistoso contra , que terminou empatado por 1 a 1. Ele jogou pouco tempo, mas aos 21 anos já aparece como um dos principais nomes no futebol brasileiro e pode pintar em futuras convocações da seleção.

Matheusinho, como também é conhecido, é uma das maiores promessas do , que o considera como o sucessor de Arthur, do . E o próprio Arthur, durante a preparação para o amistoso, falou sobre as semelhanças entre os dois: "Me identifico muito com ele. Técnico, da mesma posição e com características em comum. Se parece comigo", disse o meio-campista do Barcelona em entrevista coletiva.

Antes da partida, Matheus Henrique já chamava a atenção na concentração da seleção. Todos os jogadores, quando convocados pela primeira vez, sofrer um "trote" dos veteranos. Na hora do jantar, os novatos tem que se apresentar e escolher entre cantar uma música ou conta uma piada. O meio-campista escolheu contar uma história que aconteceu com ele mesmo na viagem para o sua primeira oportunidade no Brasil.

Primeiro, ele chamou a primeira classe do avião de "uma classe". Então, começou a contar a confusão que fez com o pano umidecido, oferecido nos vôos para higine das mãos. Matheus Henrique achou que fosse uma tapioca.

Mais artigos abaixo

E fiquem com Matheus Henrique e sua tapioca 😂pic.twitter.com/CsvGmE5bU4 — Goal Brasil (@GoalBR) October 10, 2019

A performance do estreante não teve grande destaque, assim como todo o time de Tite. Ele se movimentou bastante, buscou abrir espaços para outros jogadores e se apresentou como opção no ataque quando o Brasil tinha a bola. Na defesa, perdeu a bola em um lance muito perigoso, que terminou com a finalização na trave de Sadio Mané.

Mathues Henrique entrou aos 23 minutos do segundo tempo, justamente no lugar de Arthur. Nas redes sociais, muitos gremistas queriam ver os dois jogando juntos, mas não foi desta vez.

Entretanto, o camisa 15 pode repetir a dupla com Everton Cebolinha, que havia entrado aos 14 minutos da etapa final, no lugar de Roberto Firmino, autor do gol. O gremista não foi o único a estrear pela seleção principal. Renan Lodi, lateral esquerdo do , também entrou em campo pela primeira vez.