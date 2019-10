Quantos gols Roberto Firmino tem pela seleção brasileira?

Roberto Firmino é um dos principais nomes da seleção brasileira e vem, aos poucos, conquistando seu espaço como titular do na equipe de Tite.

O alagoano estreou na seleção em 12 de novembro de 2014, contra a , e já no seu segundo jogo, seis dias depois, marcou seu primeiro gol, contra a Áustria.

Reserva na da de 2018, o ótimo trabalho realizado no lhe rendeu a titularidade na Copa américa, quando foi um dos protagonistas do título.

Quantos gols Roberto Firmino tem pela seleção?

Firmino já marcou 13 gols e 41 jogos pela seleção brasileira.

Além dos gols, Firmino também já deu seis assistências para gols com a amarelinha.

Quantos gols Roberto Fimino tem em Copas do Mundo?

Firmino jogou a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Mesmo reserva, marcou um gol em quatro jogos disputados.

O gol foi contra o , nas oitavas de final da competição.

Quantos gols Roberto Firmino tem em Copas América?

O atacante já participou de três Copas América: 2015, no , 2016, na edição centenária realizada no Brasil, e em 2019, no Brasil.

Firmino marcou 3 gols em dez partidas disputadas na .

Na edição de 2015, marcou contra a , na fase de grupos. Em 2016, o atacante passou em branco. Em 2019, os gols foram contra o , na goleada por 5 a 0 na fase de grupos, e na semifinal contra a .

Quantos gols Roberto Firmino tem nas Eliminatórias para a Copa?

Em seis jogos, Firmino marcou apenas um gol. Foi na goleada por 5 a 0 contra a , na Arena das Dunas.

Quantos gols Roberto Firmino tem em amistosos pela seleção?

Firmino já marcou oito gols em 21 amistosos da seleção.

Seu primeiro gol com a seleção foi em um amistoso: contra a Áustria, em Viena, na vitória brasileira por 2 a 1.