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Van de Ven Gakpo SummervilleImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

"Estou feliz que ele volte a jogar na terça-feira contra o Marrocos"

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
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Willem van Hanegem, um dia após o jogo Tunísia x Holanda (1 a 3), critica a defesa do técnico Ronald Koeman. “De Kromme” espera ansiosamente que um jogador retorne contra o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Na coluna publicada na sexta-feira no Algemeen Dagblad, Van Hanegem critica principalmente os espaços que a seleção holandesa deixou abertos. “Isso já aconteceu contra a Suécia também. Naquela ocasião, isso poderia ter resultado em três gols sofridos, em vez de apenas um.”

Nathan Aké, como lateral-esquerdo, avançava demais para o meio, segundo a avaliação crítica de Van Hanegem. “O que deixava nosso lado esquerdo exposto quando perdíamos a posse de bola. Ou pelo nosso capitão, Virgil van Dijk, que às vezes joga de forma tão passiva que você pensa: será que ele está lesionado ou algo assim? Espaços podem ser fechados, sabe.”

Van Hanegem espera uma melhora significativa nesse aspecto contra o Marrocos, adversário da Holanda na próxima fase. “Porque, do contrário, você vai ter o Saibari, que, como falso atacante, aparece em lugares perigosos. Ele é esperto. E rápido. Por isso, estou feliz que Van de Ven volte a jogar na terça-feira. Sua velocidade fez falta na quinta-feira.”

Para o ex-técnico, terça-feira será um confronto especial entre a seleção holandesa e o Marrocos. “Tenho muitos amigos marroquinos. Eles estão enlouquecidos, acreditam que vão nos derrotar.”

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“Não gostaria de nos considerar favoritos para essa partida. Mas eles também não são. O Marrocos vai atacar e, então, teremos espaços e oportunidades”, conclui Van Hanegem, vendo oportunidades para a seleção de Koeman no final de sua coluna.

Caso a Seleção Holandesa vença o Marrocos, seguirá para as oitavas de final da Copa do Mundo. A África do Sul ou o país anfitrião, o Canadá, estarão então no caminho para uma vaga nas quartas de final.

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