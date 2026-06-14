Este é o motivo específico pelo qual Mazraoui joga com a cabeça raspada na Copa do Mundo

A aparência de Noussair Mazraoui chamou a atenção durante o confronto da Copa do Mundo entre Marrocos e Brasil (1 a 1). O ex-jogador do Ajax apareceu com a cabeça totalmente raspada, o que levou os telespectadores a especularem em massa sobre o motivo. Tudo indica que o zagueiro tenha se submetido recentemente a um novo transplante capilar.

Além disso, nas imagens da partida, era claramente visível uma leve vermelhidão no couro cabeludo. Esse é um sintoma frequentemente observado em pessoas que passaram recentemente por um transplante capilar.

Em um transplante capilar, a cabeça geralmente é totalmente raspada. Nesse processo, os folículos capilares são retirados da área doadora e, em seguida, reimplantados em locais onde o cabelo está ficando mais ralo ou caiu.

Esse tratamento não produz resultados imediatos. Os fios transplantados muitas vezes caem nas primeiras semanas, após o que o crescimento de novos fios se inicia gradualmente. Os especialistas geralmente consideram um período de nove a doze meses antes que o resultado final seja visível.

Mazraoui já havia se submetido a um transplante capilar no passado. Em maio de 2021, durante sua passagem pelo Ajax, ele realizou um tratamento FUE no Amsterdam Hair Institute para tratar de uma calvície incipiente.

De acordo com as informações disponíveis, Mazraoui também se submeteu a um tratamento de manutenção no início de 2025, combinado com uma sessão de PRP. Parece agora muito provável que o zagueiro tenha realizado uma nova intervenção, o que explicaria sua aparência careca durante a Copa do Mundo.

Mazraoui foi titular no sábado, na estreia do Marrocos na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo jogou oitenta minutos na partida contra o Brasil, na qual o Marrocos conseguiu um empate honroso. Graças a um belo chute por cima de Ismael Saibari, os africanos abriram o placar, mas Vinícius Júnior empatou o jogo em 1 a 1.