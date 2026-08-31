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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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"Este é o caminho certo": Mourinho dá elogio especial a estrela do Real Madrid

Real Madrid
D. Huijsen
J. Mourinho
La Liga
Espanha
Portugal

Quem é ele?

O espanhol Dean Huijsen começou a recuperar seu nível e a provar que merece a confiança de José Mourinho, depois que o zagueiro de 21 anos do Real Madrid passou de um jogador que sofreu duras críticas na temporada passada a uma peça fundamental na escalação do time com o início da nova temporada.

Huijsen sofreu em sua primeira temporada com o Real Madrid com uma clara oscilação de rendimento, apesar de o clube ter desembolsado 50 milhões de euros para contratá-lo do Bournemouth. O jogador começou como titular sob o comando de Xabi Alonso antes de ver seu papel diminuir gradualmente com Arbeloa, até ficar de fora dos planos de Luis de la Fuente na lista da Espanha para a Copa do Mundo.

Mas o zagueiro nascido em Málaga aproveitou o período de preparação de forma ideal, e vestiu a camisa de número 4, antes de garantir seu lugar na escalação titular do Real Madrid, tornando-se, ao lado de Thibaut Courtois e Kylian Mbappé, o único jogador a disputar todos os minutos das partidas do time contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga.

Mourinho elogiou o nível de Huijsen após a grande vitória sobre o Málaga, ressaltando que o jovem zagueiro está no caminho certo, apesar de ter cometido alguns erros de passe.

O treinador do Real Madrid disse: "Huijsen errou um passe em profundidade, mas foi dominante nas disputas e na cobertura defensiva, e este é o caminho certo. Admiro os zagueiros que sabem defender, e se o zagueiro é bom no trato com a bola, isso é ideal, mas o mais importante é defender, e ele está melhorando nesse aspecto".

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Mourinho acrescentou: "Vi uma evolução notável nas últimas três partidas, e seus companheiros Rüdiger e Konaté lhe dão apoio".

O treinador português esclareceu que a qualidade do zagueiro na construção do jogo é importante para ele, mas não a considera o fator mais importante, enfatizando que a força, a firmeza, a capacidade de vencer as disputas e de dar confiança ao time vêm em primeiro lugar.

As atenções se voltam agora para o próximo confronto do Real Madrid contra o Real Betis, marcado para sexta-feira, 4 de setembro, no estádio La Cartuja, em um duro teste para o time merengue após conquistar três vitórias consecutivas.

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