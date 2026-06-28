Todas as partidas da fase de grupos da Copa do Mundo já terminaram. Os principais favoritos continuam na disputa, enquanto alguns nomes surpreendentes também conseguiram se classificar para as oitavas de final. Agora que todos sabem quem vão enfrentar e quem podem enfrentar nas próximas rodadas, a tensão aumenta a cada minuto.
Quem vai causar uma surpresa e quem, no dia 19 de julho, vai finalmente levantar a Copa do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários!Voetbalzone
Domingo, 28 de junho
• 21h | África do Sul – Canadá
Segunda-feira, 29 de junho
• 19h | Brasil – Japão
• 22h30 | Alemanha – Paraguai
Terça-feira, 30 de junho
• 03h00 | Holanda – Marrocos
• 19h | Costa do Marfim – Noruega
• 23h00 | França – Suécia
Quarta-feira, 1º de julho
• 03h00 | México – Equador
• 18h00 | Inglaterra – República Democrática do Congo
• 22h00 | Bélgica – Senegal
Quinta-feira, 2 de julho
• 02h00 | Estados Unidos – Bósnia-Herzegovina
• 21h00 | Espanha – Áustria
Sexta-feira, 3 de julho
• 01h00 | Portugal – Croácia
• 05h00 | Suíça – Argélia
• 20h00 | Austrália – Egito
Sábado, 4 de julho
• 00h00 | Argentina – Cabo Verde
• 03h30 | Colômbia – Gana