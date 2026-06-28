Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daily Loos

Traduzido por

Este é o calendário da fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026!

Copa do Mundo

Todas as partidas da fase de grupos da Copa do Mundo já terminaram. Os principais favoritos continuam na disputa, enquanto alguns nomes surpreendentes também conseguiram se classificar para as oitavas de final. Agora que todos sabem quem vão enfrentar e quem podem enfrentar nas próximas rodadas, a tensão aumenta a cada minuto.

Quem vai causar uma surpresa e quem, no dia 19 de julho, vai finalmente levantar a Copa do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários!

WK-bracketVoetbalzone

Domingo, 28 de junho

• 21h | África do Sul – Canadá


Segunda-feira, 29 de junho

• 19h | Brasil – Japão

• 22h30 | Alemanha – Paraguai


Terça-feira, 30 de junho

• 03h00 | Holanda – Marrocos

• 19h | Costa do Marfim – Noruega

• 23h00 | França – Suécia


Quarta-feira, 1º de julho

• 03h00 | México – Equador

• 18h00 | Inglaterra – República Democrática do Congo

• 22h00 | Bélgica – Senegal


Quinta-feira, 2 de julho

• 02h00 | Estados Unidos – Bósnia-Herzegovina

• 21h00 | Espanha – Áustria


Sexta-feira, 3 de julho

• 01h00 | Portugal – Croácia

• 05h00 | Suíça – Argélia

• 20h00 | Austrália – Egito


Sábado, 4 de julho

• 00h00 | Argentina – Cabo Verde

• 03h30 | Colômbia – Gana

Publicidade