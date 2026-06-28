Todas as partidas da fase de grupos da Copa do Mundo já terminaram. Os principais favoritos continuam na disputa, enquanto alguns nomes surpreendentes também conseguiram se classificar para as oitavas de final. Agora que todos sabem quem vão enfrentar e quem podem enfrentar nas próximas rodadas, a tensão aumenta a cada minuto.

Quem vai causar uma surpresa e quem, no dia 19 de julho, vai finalmente levantar a Copa do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários!

Voetbalzone

Domingo, 28 de junho

• 21h | África do Sul – Canadá





Segunda-feira, 29 de junho

• 19h | Brasil – Japão

• 22h30 | Alemanha – Paraguai





Terça-feira, 30 de junho

• 03h00 | Holanda – Marrocos

• 19h | Costa do Marfim – Noruega

• 23h00 | França – Suécia





Quarta-feira, 1º de julho

• 03h00 | México – Equador

• 18h00 | Inglaterra – República Democrática do Congo

• 22h00 | Bélgica – Senegal





Quinta-feira, 2 de julho

• 02h00 | Estados Unidos – Bósnia-Herzegovina

• 21h00 | Espanha – Áustria





Sexta-feira, 3 de julho

• 01h00 | Portugal – Croácia

• 05h00 | Suíça – Argélia

• 20h00 | Austrália – Egito





Sábado, 4 de julho

• 00h00 | Argentina – Cabo Verde

• 03h30 | Colômbia – Gana