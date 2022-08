Estafe pressiona Shanghai Port para liberar documentação de Oscar; Flamengo espera

Empresários do jogador têm a palavra dos chineses, mas documento oficial ainda não chegou

Às vésperas do fechamento da janela de transferências, Flamengo e Oscar vivem momentos decisivos. O time carioca e o jogador seguem aguardando o Shanghai Port liberar a documentação para confirmar o empréstimo do meia até dezembro deste ano. Estafe do atleta tem a palavra dos chineses, mas os documentos ainda não chegaram.

Segundo soube a GOAL, a expectativa das partes era de que o tema tivesse sido resolvido na semana passada. Não à toa, no último sábado (06), o jogador quase embarcou com a delegação rubro-negra para o Rio de Janeiro após a vitória sobre o São Paulo pelo Brasileirão.

Oscar chegou a se locomover para o aeroporto de Guarulhos e o Flamengo tinha uma nota oficial pronta para ser publicada informando que o jogador se juntaria a delegação e iniciaria os treinos no Ninho do Urubu. A situação, no entanto, foi brecada pela alta cúpula do time carioca, que preferiu evitar problemas com o Shanghai Port.

Na última terça-feira (09), um dos empresários de Oscar esteve no Rio de Janeiro e assistiu a partida diante do Corinthians em um dos camarotes da diretoria do Flamengo. Nesta quarta (10), o jogador se reuniu com seu estafe em São Paulo e pressionaram o Shanghai Port para liberarem a documentação.

Nesta quinta, o Shanghai confirmou a contratação do astro chinês Wu Lei, que estava no Espanyol. O jogador é uma estrela na China e, de certa forma, supre a ausência, mesmo que momentânea, de Oscar.

O Flamengo, por sua vez, segue otimista, mas mantém cautela a espera da documentação oficial. O clube carioca entende que a chegada de Oscar é um "plus" a mais numa janela de transferências considerada muito boa internamente. Além de Arturo Vidal, o Rubro-Negro trouxe Everton Cebolinha, Erick Pulgar e Guillermo Varela.