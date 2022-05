Grupo City define valor por compra do Bahia e negocia em Salvador nesta semana

O Grupo City definiu o valor da compra do Bahia, que trabalha para se transformar em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A empresa pretende desembolsar cerca de R$ 700 milhões (111,21 milhões de libras esterlinas na cotação atual) na operação para a aquisição do clube, conforme apurado pela GOAL.

O negócio é todo orçado em libras esterlinas — a sede do grupo é em Manchester, no norte da Inglaterra. As tratativas estão avançadas e devem ter um desfecho até o fim deste mês.

Há uma comitiva do Grupo City em Salvador para conhecer a estrutura do Bahia. Eles visitaram o centro de treinamentos do clube e a Arena Fonte Nova, administrada por uma parceria público-privada (PPP), celebrada antes da Copa do Mundo de 2014.

Após as visitas para conhecer as instalações do Bahia, o Grupo City dará prosseguimento às tratativas para a aquisição do clube. O negócio é intermediado pelo agente Paulo Pitombeira.

Próximo ao Grupo City desde a venda de Gabriel Jesus para o Manchester City, sacramentada em janeiro de 2017, ele ficou incumbido de buscar clubes no Brasil. O empresário foi o responsável por indicar o Bahia, uma vez que tem boa relação com o presidente Guilherme Bellintani.

Paulo Pitombeira receberá 5% da transação, cerca de R$ 35 milhões, por causa da intermediação do negócio.