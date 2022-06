Estafe de Gabriel Jesus volta à Europa para destravar negócio entre City e Arsenal

Agente Paulo Pitombeira está na Europa. Dentre as suas ações, ele pretende ajustar o negócio entre Manchester City e Arsenal

A negociação entre Arsenal e Manchester City pelo atacante Gabriel Jesus deve ter um desfecho em breve. O estafe do jogador viajou à Europa e tenta destravar as conversas entre os dois clubes, conforme apurado pela GOAL.

Oficialmente, as partes não comentam o assunto, mas o agente Paulo Pitombeira conversa com o City em nome do Arsenal e atua também como intermediário da venda do centroavante. Ele se reunirá com dirigentes dos clubes ingleses nos próximos dias a fim de solucionar a situação.

As tratativas se iniciaram antes mesmo do término da temporada inglesa. O Arsenal apresentou uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 270,9 milhões) e sustenta os valores ainda. A ideia é chegar a um acordo nestes moldes. O City, por outro lado, exige 60 milhões de euros (R$ 325,09 milhões) pela liberação do brasileiro no mercado da bola.

Mais artigos abaixo

Gabriel Jesus pretende deixar o Manchester City para se transferir para o Arsenal nesta janela de transferências. O atleta reforçará o seu desejo ao clube por meio de seu empresário. Ele acredita que pode ter mais minutos em campo com uma transferência, especialmente depois de os Citizens acertarem a compra de Haaland, que defendia o Borussia Dortmund.

O atleta somou 2.570 minutos em campo pelos Citizens na última temporada europeia. No período, fez 41 partidas, com 13 gols marcados e 12 assistências.

O centroavante de 25 anos tem contrato com o Manchester City até junho de 2023. Ele foi contrato em janeiro de 2017, após se destacar com as cores do Palmeiras no futebol brasileiro.