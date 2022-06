Estafe de Antony viaja à Europa para negociar com o Manchester United

Negociação para tirar atacante do Ajax e levá-lo ao Manchester United pode movimentar 60 milhões de euros (R$ 314,98 milhões)

O Manchester United segue tentando avançar na contratação de Antony junto ao Ajax. O meia-atacante de 22 anos pode ser o primeiro reforço do treinador Erik ten Hag, com quem trabalhou nos últimos anos na Holanda.

De acordo com apuração da GOAL, o estafe de Antony já está na Europa. O intuito da viagem do é acelerar, e quem sabe fechar, o possível negócio entre o jogador e o clube de Manchester.

Com a presença do empresário em solos europeus, a tendência é de que o futuro de Antony seja definido nos próximos dias. Ainda soube a reportagem, o valor da transferência estaria na casa dos 60 milhões de euros (R$ 315 milhões).

O Manchester United, além de ter uma boa relação com a diretoria do Ajax, com quem fez recentes negócios, conta com o trunfo de ter Erik ten Hag no banco de reservas. Foi sob o comando do holandês que Antony teve destaque.

O São Paulo receberá uma bolada com a possível ida de Antony para o Manchester United, da Inglaterra. O Tricolor paulista vai embolsar 3% por causa do mecanismo de solidariedade como clube formador e 20% de mais-valia com a nova transação do jogador. A GOAL apurou que o percentual será calculado em cima de uma venda de 15 milhões de euros, conforme estabelecido no contrato firmado em fevereiro de 2020.

Na reta final de temporada, em abril, o brasileiro sofreu com uma lesão no tornozelo que o afastou dos campos. Antes disso, Antony disputou 33 jogos, onde anotou 12 gols e deu dez assistências.

A temporada também foi importante para Antony em relação à seleção brasileira. O meia disputou nove jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e anotou dois gols.