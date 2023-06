Estados Unidos x Uruguai ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Mundial sub-20

Seleções brigam por uma vaga na semifinal neste domingo (4); veja como acompanhar na TV e na internet

Estados Unidos e Uruguai se enfrentam neste domingo (4), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Único, em Santiago del Estero, pelas quartas de final do Mundial sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV2, na TV fechada, e do Fifa+, no streaming.

Com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo sub-20, os Estados Unidos encerraram a primeira fase na liderança do Grupo B, com nove pontos, enquanto nas oitavas de final eliminaram a Nova Zelândia por 4 a 0.

Do outro lado, o Uruguai ficou na vice-liderança do Grupo E com seis pontos. Na primeira rodada, goleou o Iraque por 4 a 0. Na sequência, foi derrotado pela Inglaterra por 3 a 2, mas confirmou a vaga ao vencer a Tunísia por 1 a 0. Já nas oitavas passou pela Gâmbia por 1 a 0.

Prováveis escalações

Estados Unidos sub-20: Gaga Slonina; Michael Halliday, Joshua Wynder, Craig, Justin Che, Caleb Wiley, Edelman, Diego Luna, Owen Wolff, Obed Vargas e Cade Cowell.

Uruguai sub-20: Randall Rodríguez; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González e Alan Matturro; Sergio Garcia e Fabricio Díaz; Franco González, Anderson Duarte e Santos; Luciano Rodríguez.

Desfalques

EUA

Não há desfalques confirmados.

Uruguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 4 de junho de 2023

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Estádio Único - Santiago del Estero, ARG