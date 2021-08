Estádios de Porto e Benfica serão novidades em FIFA 22

Estádio do Dragão e Estádio da Luz serão arenas jogáveis no novo game de futebol

Estádio do Dragão e Estádio da Luz, arenas dos portugueses Porto e Benfica, estão entre a lista de novidades para FIFA 22, nova versão do game de futebol da EA Sports, que chega em 1 de outubro.

A notícia foi compartilhada pelos perfis oficiais das equipes nas redes sociais, com publicações que mostram detalhes dos estádios, que foram recriados fielmente no novo game, com direito a túnel de entrada e estrutura externa.

A adição será uma exclusividade de FIFA 22, e é mais uma das novidades do jogo da EA Sports, que ainda terá o novo sistema HyperMotion, que adiciona novas animações e movimentação mais realista dos jogadores.

FIFA 22 chega no primeiro dia de outubro, com versões para PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. Clique aqui e saiba tudo sobre o lançamento do game.