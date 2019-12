Estádio do River Plate é evacuado por ameaça de bomba

Monumental de Núñez teve que ser evacuado preventivamente durante a manhã desta terça-feira após um telefonema

Uma manhã tranquila de terça-feira no Monumental foi perturbada por uma ameaça de bomba que obrigou a evacuar o estádio, a escola que opera dentro e as demais instalações do clube. A equipe do River, no entanto, não foi afetada porque só será treinada à tarde e nas dependências do clube em Ezeiza.

Após o telefonema que denunciou o suposto explosivo, a polícia apareceu no local para fazer as análises pertinentes. De qualquer forma, além dos inconvenientes causados pela ameaça no dia a dia da instituição, as autoridades suspeitam que tenha sido apenas uma piada pesada de um estudante do Instituto do Rio que teve que apresentar assuntos.

Depois das 10h15 da manhã, após a inspeção realizada pela Brigada de Explosão, as portas do estádio reabriram e as atividades recomeçaram normalmente.