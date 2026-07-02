Esta é a verdadeira razão pela qual Louis van Gaal está deixando o Ajax

Louis van Gaal renunciou ao cargo de consultor do conselho fiscal do Ajax. Segundo o jornal *Het Parool*, essa decisão não teve relação direta com o diretor técnico Jordi Cruijff, mas a saída de seu protegido, Marijn Beuker, foi a gota d’água.

Na quinta-feira, o Ajax anunciou que Van Gaal deixa o cargo de consultor do conselho fiscal. Segundo o jornal Het Parool, o ex-técnico quer evitar que se crie a impressão de que sua saída decorre de um relacionamento difícil com Jordi Cruijff. Não haveria, portanto, qualquer repetição da relação tensa que Van Gaal manteve por anos com seu pai, Johan Cruijff.

Van Gaal está, de fato, preocupado com o rumo que a direção técnica está tomando. Segundo fontes bem informadas, o ex-técnico da seleção nacional considera que um diretor técnico não deve se concentrar apenas no curto prazo, mas também no desenvolvimento do clube a longo prazo e na colaboração com a organização existente.

A saída de Marijn Beuker acabou sendo o fator decisivo para que Van Gaal deixasse o Ajax. Beuker foi nomeado diretor de futebol no final de 2023 por recomendação de Van Gaal, depois que os dois se conheceram no AZ. Após a chegada de Jordi Cruijff, porém, as atribuições de Beuker foram rapidamente reduzidas.

Isso ocorreu com o consentimento do diretor-geral Menno Geelen e de vários conselheiros. Beuker decidiu então tirar suas conclusões e deixou oficialmente o Ajax nesta semana.

Segundo o jornal, Van Gaal não guarda rancor pessoal contra Cruijff. Ele teria, ao contrário, a opinião de que o próprio Ajax concedeu ao diretor técnico liberdade excessiva para desempenhar suas funções dessa maneira. A responsabilidade por isso, segundo ele, recai, portanto, sobre a diretoria do clube.

Além disso, desde a chegada de Cruijff, várias figuras-chave deixaram o clube. Além de Beuker, entre outros, o chefe da preparação física Sam Feringa, o treinador de goleiros Erik Heijblok, o diretor de esportes de alto rendimento Martijn Redegeld, o treinador de base Paul Nuijten e o olheiro Hans van Wassem se despediram do clube.

O jornal *Het Parool* relata que Van Gaal está preocupado com a falta de atenção ao longo prazo dentro da organização técnica. Segundo o jornal, Cruijff concentra-se principalmente no sucesso esportivo a curto prazo, tendo o título nacional como meta declarada.

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