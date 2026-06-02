Esta é a nova (e famosa) namorada do jogador da seleção holandesa Micky van de Ven

O jornal The Sun publica, na véspera da Copa do Mundo, uma matéria sobre a vida amorosa do jogador da seleção holandesa Micky van de Ven. E não é por acaso: o zagueiro de 25 anos do Tottenham Hotspur estaria namorando uma popular modelo britânica.

Ella Buffin, uma modelo e influenciadora de 24 anos com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, foi vista com Van de Ven em Marbella. Segundo testemunhas oculares, os dois estavam praticamente grudados um no outro.

Buffin e Van de Ven já vêm sendo associados há algum tempo pelos canais de fofocas. Em agosto do ano passado, o jogador com 19 convocações para a seleção nacional encerrou seu relacionamento com a holandesa Sterre van Bakel.

Van de Ven morou com Van Bakel em Londres por algum tempo. Resta saber se ele continuará jogando futebol nessa cidade nos próximos anos.

Buffin, portanto, não é uma desconhecida na Inglaterra. Só no Instagram, a loira inglesa tem nada menos que 136 mil seguidores. No TikTok, mais de 700 mil.

Online, ela compartilha principalmente imagens de suas viagens, moda e vida cotidiana. Além disso, Buffin colabora com grandes marcas internacionais.

Van de Ven se apresentou no sábado à seleção holandesa. O canhoto parece estar se preparando para uma vaga no time titular durante a Copa do Mundo.