Está decidido: Zidane será o técnico da França

Chegou ao fim um período de meses de especulações e expectativa, depois que o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em notícias sobre transferências, revelou que foi fechado o acordo entre o ícone do futebol francês Zinédine Zidane e a Federação Francesa de Futebol para que ele assuma o comando técnico da seleção “Les Bleus”, sucedendo o experiente técnico Didier Deschamps.

Romano publicou em sua conta oficial no Facebook a confirmação definitiva de que “Zizou” manifestou total concordância com todos os termos e detalhes do contrato que lhe foi apresentado, além de ter sido alcançado um acordo abrangente sobre a composição da comissão técnica que o acompanhará em sua esperada jornada à frente da seleção francesa.

O renomado jornalista italiano destacou que o ex-técnico do Real Madrid já havia tomado sua decisão pessoal e dado seu consentimento preliminar para assumir o comando da seleção francesa há muito tempo; tendo recusado categoricamente várias ofertas atraentes que recebeu de grandes clubes europeus desde dezembro passado, preferindo aguardar pacientemente até que lhe fosse oferecida a oportunidade de comandar exclusivamente a seleção de seu país.

Romano esclareceu que todos os preparativos relacionados à formação da comissão técnica adjunta já foram concluídos, e espera-se que o ex-campeão mundial assine oficialmente os contratos nos próximos dias, assim que Deschamps concluir sua missão e deixar o cargo oficialmente após o término da participação da França na Copa do Mundo de 2026.