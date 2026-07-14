"Está decidido"... Neymar define sua decisão sobre o futuro

Neymar tomou uma decisão sobre seu futuro no futebol após a amarga eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, nas oitavas de final, com a derrota por 2 a 1 para a Noruega.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que, após o fim da campanha do Brasil na Copa do Mundo, Neymar tem agora três opções: a primeira é se aposentar; a segunda, transferir-se para a liga americana; e, por fim, retornar ao Santos para cumprir seu contrato atual.

O que é certo é que a trajetória de Neymar na seleção terminou de vez... Nem o jogador nem o técnico Ancelotti têm planos de trabalhar juntos na seleção brasileira.

No entanto, nos últimos dias, tem havido um debate sobre a continuidade de sua participação nos clubes. Há um consenso entre sua família de que Neymar não pode encerrar sua carreira com esse final lamentável.

Em uma mensagem publicada recentemente em sua conta no Instagram, seu pai pediu que ele não desistisse, afirmando que ainda há esperança, e o encorajou a continuar curtindo o futebol. Além disso, sua aposentadoria definitiva do futebol não é possível por motivos comerciais, já que seus diversos contratos e compromissos comerciais com patrocinadores e empresas tornam sua aposentadoria imediata algo impossível.

Quanto à possibilidade de ele se juntar a um time da Liga Americana de Futebol, vale ressaltar que as negociações sobre sua possível transferência para o Cincinnati não avançaram.

Após meses de conversas, e apesar da viagem do diretor esportivo Chris Albridge e do presidente Jeff Bearing ao Brasil em abril para visitar Neymar e seu pai, o clube americano acabou não apresentando uma proposta oficial.

Já quanto à última opção, parece que a questão está confirmada, já que Neymar, segundo o jornal “Diário do Peixe” (o principal veículo de comunicação ligado ao Santos), está decidido a cumprir seu contrato com o Santos até dezembro.

Segundo relatos, Neymar teria confessado aos amigos: “Não posso abandonar o Santos nem meus companheiros de time neste momento. O clube está passando por uma grave crise financeira, está impedido de contratar novos jogadores e está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro”.

Além dos motivos esportivos, há razões familiares: sua companheira, Bruna Biancardi, está grávida de outro filho. Neymar faz questão de ficar ao lado dela durante a gravidez na mansão da família, no litoral de São Paulo.

Por fim, segundo o jornalista Lucas Musetti, do site UOL, espera-se que Neymar retorne ao Santos na sexta-feira, 17 de julho, para realizar um exame médico obrigatório.

O exame se concentrará especialmente na avaliação dos músculos da perna, no equilíbrio muscular e na saúde do joelho, além de exames cardíacos.

Como o atacante não teve as férias tradicionais — já que estava se preparando especificamente para a Copa do Mundo —, espera-se que ele passe por uma fase de transição física antes de retornar totalmente aos treinos.