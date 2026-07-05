Está decidido... Klopp aceita assumir a seleção da Alemanha

Jürgen Klopp, diretor do setor de futebol internacional da empresa “Red Bull”, concordou em comandar a seleção alemã no próximo período.

Esses desdobramentos ocorreram depois que o ex-técnico Julian Nagelsmann foi categoricamente informado de que deveria apresentar sua demissão ou enfrentaria a demissão imediata, após a derrota inesperada sofrida pela seleção alemã nos pênaltis contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Nagelsmann já havia anunciado oficialmente sua saída do comando da Alemanha na última sexta-feira.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede “X”: “Últimas notícias... Jürgen Klopp é o novo técnico da seleção alemã... Está decidido”.

E acrescentou: “Klopp aceitou assumir o cargo; os detalhes do contrato de longo prazo, do projeto e da saída do Grupo Red Bull ainda estão em discussão, mas ele será o novo técnico... Jürgen está de volta ao comando”.

E concluiu: “O grupo Red Bull pensou em Oliver Glasner como substituto de Klopp, mas ele assinou com o Nottingham Forest”.



