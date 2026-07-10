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Ahmed Mansy

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Está acertado... O Al-Ahly é o novo adversário do Barcelona no Juan Gamper

Al Ahly
Barcelona
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Egito
Espanha

O Al-Ahly egípcio será o novo adversário do Barcelona na Copa Juan Gamper, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027.

O jornal catalão “Mundo Deportivo” informou que a diretoria do Barcelona chegou a um acordo com a diretoria do Al-Ahly para a realização de um amistoso entre as duas equipes, pela Copa Juan Gamper, antes do início da nova temporada.

O jornal esclareceu que a partida reunirá as duas equipes no Estádio Spotify Camp Nou, sede do clube catalão, no próximo dia 19 de agosto.

Segundo o jornal, o Barcelona tomou essa iniciativa como parte de um plano estratégico que visa conquistar esse grande mercado, considerando uma população de 110 milhões de habitantes.

A iniciativa não se limita apenas ao mercado egípcio, mas visa também todo o mercado árabe, que recebe grande atenção do clube catalão, devido à ampla base de torcedores que possui.

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