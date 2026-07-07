Essam El-Shawali deixa Messi de lado em prol da seleção egípcia

O comentarista tunisiano Essam Al-Shawali ignorou o argentino Lionel Messi, após este ter liderado a seleção de seu país à vitória sobre a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026.

Messi marcou um gol e deu uma assistência, levando a Argentina a uma virada espetacular e à vitória sobre o Egito por 3 a 2, nesta terça-feira, no Estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Após o término da partida, Al-Shawali publicou uma mensagem em sua conta pessoal no site “X”, na qual elogiou o desempenho da seleção egípcia, sem fazer qualquer menção a Messi, apesar de sempre expressar sua admiração por ele.

O comentarista tunisiano escreveu: “Antes da partida, muitos esperavam uma vitória fácil da Argentina, mas a seleção egípcia superou todas as expectativas e fez uma das melhores partidas de sua história na Copa do Mundo”.

E explicou: “(A seleção egípcia) abriu dois gols de vantagem contra o campeão mundial, impôs seu estilo de jogo e fez com que a Argentina vivesse seus momentos mais difíceis no torneio”.

E acrescentou: “É verdade que o final foi uma derrota dolorosa por 3 a 2, após uma virada dramática da Argentina nos últimos minutos, mas o que os Faraós mostraram foi uma lição de coragem, disciplina e fé na capacidade de enfrentar os grandes do mundo”.

E concluiu: “O Egito foi eliminado do torneio, mas saiu de cabeça erguida, depois de conquistar o respeito de todos e provar que o futebol árabe e africano é capaz de enfrentar de igual para igual as seleções mais fortes do mundo”.