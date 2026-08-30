O grego de 23 anos, contratado há pouco tempo por 26 milhões de euros junto ao PAOK Salonica, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado na vitória por 2 a 0 na estreia da Bundesliga, na 1ª rodada, contra o Hamburger SV e, com isso, desfalcará o BVB por "vários meses".

Em sua conta oficial no X, o vice-campeão da Bundesliga escreveu: "Toda a família BVB está com você, Giannis! Você vai voltar mais forte!" O diretor esportivo do BVB, Lars Ricken, disse: "Essa notícia nos atinge muito, porque Giannis já mostrou em muito pouco tempo por que vemos nele um grande jogador para o Borussia Dortmund. Agora, porém, o foco dele e o nosso está прежде de tudo em sua recuperação. Nisso, Giannis tem todo o nosso apoio."

Konstantelias, que fez uma forte estreia na Bundesliga com direito a gol, havia torcido o joelho no começo do segundo tempo em uma dividida que, a princípio, era inofensiva. Embora tenha conseguido deixar o campo por conta própria após um longo atendimento, os gestos e as expressões do jogador e da comissão já não indicavam nada de bom.

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Como o BVB vai substituir Giannis Konstantelias?

Do ponto de vista de Dortmund, a questão agora é: como substituir Konstantelias? O certo é que os responsáveis do BVB vão quebrar a cabeça mais uma vez nos poucos dias restantes até o fechamento da janela de transferências de verão, na terça-feira (1º de setembro), às 20h.

Foi isso que Ricken já indicou no sábado à noite: "Dependendo da gravidade real da lesão, vamos orientar nossos próximos passos a partir disso. Mas uma coisa é certa: nos próximos três dias não descartamos nada."

Uma solução interna poderia ser o atualmente muito insatisfeito Fabio Silva, que recentemente vinha sendo repetidamente ligado a uma saída relâmpago após apenas uma temporada em Dortmund. Mas, com a ausência de Konstantelias, isso deve ter saído de pauta.

Enquanto isso, um novo retorno de Jadon Sancho, que segue sem clube, poderia voltar a se tornar uma opção séria nos planos dos dirigentes do BVB. O inglês seria uma solução predestinada, é um tipo de jogador semelhante a Konstantelias e, assim como ele e Konstantinos Karetsas, também tem a qualidade de criar dinâmica de imediato.

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BVB: Jadon Sancho estaria disponível sem custos de transferência

Houve inúmeras especulações nas últimas semanas e meses sobre um novo retorno de Sancho ao BVB, embora elas tenham diminuído após as contratações de Karetsas e Konstantelias.

De qualquer forma, foi em Dortmund que Sancho viveu os melhores momentos de sua carreira até aqui. Após o fim de seu contrato com o Manchester United, o jogador, agora com 26 anos, segue sem um novo clube e estaria disponível sem custos de transferência.

Nesse sentido, portanto, seria um risco baixo, embora Sancho precisasse estar disposto a aceitar uma redução salarial significativa para um terceiro período no Borussia. Ainda mais porque segue a questão esportiva sobre se o antigo supertalento realmente ainda pode voltar a atingir seu auge. Como se sabe, os empréstimos recentes ao Chelsea e ao Aston Villa foram amplamente decepcionantes.