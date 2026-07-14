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Marc-Andre ter StegenGetty
Bart DHanis

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Essa é exatamente a razão pela qual Ter Stegen ainda não assinou com o Ajax

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A transferência de Marc-André ter Stegen para o Ajax não está em risco, segundo informa o MARCA, que costuma ser confiável. De acordo com o jornal espanhol, Ter Stegen e o FC Barcelona precisam resolver algumas questões fiscais.

A transferência por empréstimo de Ter Stegen para o Ajax já está em suspenso há algumas semanas. De acordo com diversos meios de comunicação holandeses e espanhóis, todas as partes já chegaram a um acordo.

No entanto, o alemão ainda não está na Holanda. Na verdade, na última segunda e terça-feira, ele treinou “normalmente” com o time principal do FC Barcelona.

Mesmo assim, os torcedores do Ajax não precisam se preocupar. Segundo o MARCA, a transferência não está em risco. É preciso resolver “algumas questões fiscais” entre o Barcelona e Ter Stegen.

Segundo o jornal espanhol, o Ajax pagará apenas 10% do seu salário de 20 milhões de euros. Esse valor pode aumentar caso sejam alcançados eventuais bônus por desempenho.

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No momento, o Ajax aguarda pacientemente até que Ter Stegen receba sinal verde do Barça. Em seguida, ele viajará o mais rápido possível para Amsterdã para se juntar à equipe do técnico Míchel.


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