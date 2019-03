Esposa de Marcelo posta mensagem com tom de despedida

Lateral foi reserva nos últimos quatro jogos do Real Madrid e rumores sobre a sua saída aumentam

Marcelo vive uma situação inesperada no Real Madrid: habitualmente figura importante na equipe, o lateral tem sido reserva nos últimos jogos comandados por Solari. E logo após o apito final e a eliminação da equipe para o Ajax na Champions League, Clarice Alves, mulher do jogador, deixou uma mensagem nas redes sociais em tom de despedida, em meio a rumores sobre a sua saída do Bernabéu na próxima temporada.

"Quando alguém o trata como se você fosse apenas uma das muitas opções, ajude-o a restringir sua escolha removendo-se da equação. Às vezes você tem que tentar não se importar, não importa o quanto você faça. Porque às vezes você pode significar quase nada para alguém que significa muito para você", diz a mensagem publicada.

Vale destacar que a imprensa internacional, principalmente a italiana, especula desde o começo do ano uma possível transferência do brasileiro para a Juventus , onde está o amigo e ex-companheiro de equipe Cristiano Ronaldo.

Confira a mensagem na íntegra:

Mais artigos abaixo

"Quando alguém o trata como se você fosse apenas uma das muitas opções, ajude-o a restringir sua escolha removendo-se da equação. Às vezes você tem que tentar não se importar, não importa o quanto você faça. Porque às vezes você pode significar quase nada para alguém que significa muito para você.

Não é orgulho.

É auto-respeito Não espere ver mudanças positivas em sua vida se você se cercar de pessoas negativas. Não dê tempo parcial às pessoas em tempo integral em sua vida. Conheça o seu valor e o que você tem para oferecer e nunca aceite nada menos do que merece"