Esportivo x Grêmio: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

Buscando manter o aproveitamento de 100% no Gauchão, o Grêmio visita o Esportivo na noite desta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), no Estádio Montanha dos Vinhedos, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Embalado com três vitórias consecutivas no estadual, o Grêmio busca se manter na ponta. Atualmente, soma nove pontos, com três vitórias seguidas, enquanto o Esportivo, em momento oposto do rival, está na penúltima posição com apenas um ponto. Até agora, são duas derrotas e um empate.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 38 vitórias, contra oito do Esportivo, além de 12 empates. No último encontro, válido pelo Gauchão 2021, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Esportivo: Copetti; Márcio Lima, Tairone, Jean Pablo e Roger; Jefferson Prill, Fabrício Lusa, Germano e Cris Magno; Thiaguinho e Flávio Torres. Técnico: Carlos Moraes.

Escalação do provável Grêmio: Gabriel Grando; Thaciano, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Villasanti e Cristaldo; Guilherme, Gabriel Silva e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques

Esportivo

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Suárez, Brenno, Kannemann, Reinaldo, Carballo e Pepê foram poupados.

Quando é?