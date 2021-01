Esperanças para futuro do Real Madrid, Reinier e Kubo vivem decepções emprestados

Jóias do Real não correspondem às expectativas durante empréstimos e colocam em risco o investimento dos Merengues

O segue fiel a sua fórmula de contratar jovens talentos. Além de nomes como Vinicius Junior, Rodrygo e Martin Odegaard, que brigam por espaço no elenco experiente e recheado do time espanhol, o arsenal de jóias dos Merengues se estende por outros clubes.

Trazidos a preço de ouro pelo Real Madrid com pouca experiência no futebol profissional, Reinier e Takefusa Kubo enfrentam dificuldades em se adaptar aos seus novos clubes, e terminam pouco aproveitados pelos treinadores.

Contratado junto ao no início de 2020, onde disputou apenas 15 partidas como profissional, Reinier foi prontamente emprestado ao . Com a paralisação por conta da pandemia da Covid-19 e a lenta adaptação, o atacante teve poucas chances no time alemão.

Na dura disputa com nomes pesados (e também jovens) como Erling Haaland, Jadon Sancho e Giovanni Reyna, o brasileiro levou a pior, e pouco é usado no time comandado por Edin Terzić. Desde sua chegada, foram apenas 8 participações, que totalizam apenas 135 minutos, sem gols marcados.

Outro jovem talento do Real que não vive seus melhores dias é o japonês Takefusa Kubo, tido como um fenômeno desde os seus tempos de base, quando era constantemente comparado a Lionel Messi.

Após uma passagem pelo Mallorca na temporada passada, onde marcou 4 gols em 35 partidas disputadas, o japonês não vem sendo aproveitado da mesma forma no . Com pouquíssimos minutos de jogo na temporada, Kubo já demonstra incômodo e busca um novo clube, onde poderá ser uma peça mais útil. Até aqui são 19 jogos e só um gol marcado.

A história remete à jornada do norueguês Odegaard, que chegou a Madrid com apenas 16 anos e sofreu para se encontrar, rodando por times de menor porte e atuando até mesmo pelo Castilla, time B do Real. Os exemplos podem servir de alerta para o time de Zidane, para equilibrar os investimentos entre jovens e atletas mais experientes que podem garantir mais profundidade ao elenco do time.