O Barcelona conquistou uma vitória contundente sobre o Valencia, pelo placar de 5 a 0, no estádio Mestalla, assumindo a liderança isolada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona começou a partida com força no estádio Mestalla, em meio a um recuo evidente do Valencia, e a equipe de Hansi Flick soube aproveitar muito bem essa situação, impondo seu estilo de jogo desde o início.

O primeiro gol veio apenas 5 minutos depois, quando Lamine Yamal finalizou com habilidade com a parte externa do pé, após um passe magnífico de Fermín López.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Dois minutos depois, Yamal mandou a bola para as redes mais uma vez, mas o gol foi anulado pela sala do árbitro assistente de vídeo (VAR) após a identificação de uma posição de impedimento durante a revisão.

Ainda assim, levaram vários minutos para anular o gol, o que é surpreendente, tendo em vista que uma das novidades desta temporada no Campeonato Espanhol é a regra do impedimento semiautomático.

O treinador alemão manifestou seu descontentamento ao quarto árbitro, já que o início brilhante do Barcelona foi interrompido de repente enquanto esperavam para saber se havia impedimento ou não.

O impedimento foi marcado contra Lamine, por uma diferença de apenas milímetros, embora o ex-árbitro Iturralde González não tenha acreditado nisso durante a transmissão ao vivo do programa "Carrusel Deportivo" na rádio "Cadena SER".

Ele disse: "É muito apertado, e a imagem que temos não é a melhor. O que eu não entendo é que temos um sistema automatizado com a tecnologia do chip eletrônico na bola, e o tempo que leva não é normal".

Mas ele apontou o motivo do atraso do árbitro em anular o gol: "O atraso deve ter sido por uma falha no sistema, e eles refizeram as linhas manualmente; caso contrário, isso não faz sentido".

Ele concluiu sua fala dizendo: "Mas esse impedimento é fácil para a máquina, porque os jogadores estão separados".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



