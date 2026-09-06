Especialista em arbitragem sobre a anulação do gol de Yamal: "Isso não é normal"

O Barcelona conquistou uma vitória contundente sobre o Valencia, pelo placar de 5 a 0, no estádio Mestalla, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona começou a partida com força no estádio Mestalla, em meio a um recuo evidente do Valencia, e a equipe de Hans Flick soube aproveitar bem essa situação, impondo seu estilo de jogo desde o início.

O primeiro gol saiu após apenas 5 minutos, quando Lamine Yamal chutou a bola com habilidade usando a parte externa do pé, após um passe magnífico de Fermín López.

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Dois minutos depois, Yamal mandou a bola às redes mais uma vez, mas o gol foi anulado pela sala de tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) após a detecção de uma posição de impedimento durante a revisão.

Ainda assim, eles levaram vários minutos para anular o gol, o que é surpreendente considerando que uma das novidades desta temporada no Campeonato Espanhol é a regra do impedimento semiautomático.

O treinador alemão manifestou seu descontentamento ao quarto árbitro, já que o início brilhante do Barcelona foi interrompido de repente enquanto aguardavam para saber se havia impedimento ou não.

O impedimento foi marcado contra Lamine por uma diferença de apenas milímetros, embora o ex-árbitro Iturralde González não acreditasse nisso ao vivo no programa "Carrusel Deportivo" da rádio "Cadena SER".

Ele disse: "É muito apertado, e a imagem que temos não é a melhor. O que não entendo é que temos um sistema automático de tecnologia do chip eletrônico da bola, e o tempo que ele leva não é normal".

Mas ele apontou o motivo do atraso do árbitro em anular o gol: "O atraso deve ter sido por uma falha no sistema, e por estarem redesenhando as linhas manualmente; caso contrário, não faz sentido".

Ele concluiu sua fala dizendo: "Mas esse impedimento é fácil para o aparelho, porque os jogadores estão separados".

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