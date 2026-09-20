Especialista em arbitragem: escândalo de arbitragem pela não expulsão de Romero

Os ânimos se acenderam no dérbi de Madri entre Real Madrid e Atlético, válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, ainda durante o primeiro tempo, depois que o confronto registrou uma série de entradas duras e reclamações, além de uma ampla polêmica de arbitragem que começou desde os primeiros minutos e se estendeu até o apito final.

Segundo o ex-árbitro espanhol Iturralde González, a entrada de Álex Baena sobre Arda Güler, aos 5 minutos de jogo, merecia cartão amarelo, depois que o jogador derrubou o atleta do Real Madrid por trás.

Ele afirmou: "É cartão amarelo, porque ele o atingiu com o joelho por trás. Falta clara".

Diego Simeone reclamou da reação de Güler, que por sua vez exigia a aplicação de um cartão, o que rendeu ao treinador do Atlético uma advertência.

A polêmica entre Güler e Baena voltou a se repetir aos 18 minutos, sem que o árbitro mostrasse cartão a nenhum dos jogadores, enquanto Iturralde apontou que o uso do joelho por parte de Baena foi mais perigoso, além de criticar a advertência a Simeone, considerando que jogadores do banco de reservas do Real Madrid também se levantaram para protestar.

Aos 35 minutos, Pubill recebeu cartão amarelo após deter um contra-ataque conduzido por Kylian Mbappé, antes que os ânimos se intensificassem um minuto depois, quando Jude Bellingham entrou em Cuti Romero, e o contato do jogador argentino com o joelho do atleta do Real Madrid provocou uma jogada polêmica.

Ortiz Arias mostrou o cartão amarelo a Bellingham, antes de ser chamado pelo árbitro de vídeo Trujillo Suárez para revisar o lance, levando o árbitro a voltar atrás e anular a advertência ao jogador do Real Madrid, mostrando o cartão amarelo a Romero.

Iturralde considerou que a decisão não foi suficiente, afirmando que a entrada de Romero merecia expulsão, e disse: "Ele tentou alcançar a bola, e isso exige cartão vermelho. Ele fixou o pé com força e não o retirou".

As entradas duras não pararam por aí, depois que os minutos seguintes registraram um contato de Kang-in Lee sobre Federico Valverde por trás, sem punição, o que provocou novamente o protesto de Iturralde, que considerou a entrada dura e capaz de ter causado uma lesão grave.

Assim terminou o primeiro tempo do dérbi de Madri, em meio a uma série de decisões arbitrais polêmicas, depois que as entradas violentas e as reclamações se impuseram aos acontecimentos da partida desde os primeiros minutos.