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Especialista em arbitragem encerra a polêmica sobre o gol controverso do Al Ahly

Al Anwar x Al-Ahli
Al Anwar
Al-Ahli
King Cup
Arábia Saudita

Lance polêmico

O confronto entre Al-Ahli e Al-Anwar, válido pela Copa do Custodiante das Duas Mesquitas Sagradas, teve um lance de arbitragem que gerou polêmica após a validação de um gol a favor do "Al-Ahli", em uma jogada precedida por um toque de mão durante a construção do ataque.

O gol do Al-Ahli veio por meio do armênio Edward Sperstian, depois de acertar um forte chute que balançou as redes do Al-Anwar, dando a vantagem à sua equipe durante a partida e a colocando no caminho da classificação para a próxima fase.

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Mas o gol não foi isento de polêmica, depois que o lance mostrou a existência de um toque de mão no brasileiro Roger Ibañez, jogador do Al-Ahli, antes do início do ataque que terminou com Sperstian marcando o gol.

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De sua parte, o especialista em arbitragem Fahd Al-Mardasi definiu sua posição sobre o lance durante sua fala no programa "Nadina", afirmando que a decisão de validar o gol não foi correta devido à existência de uma infração no início do processo de construção do ataque.

Al-Mardasi disse: "O gol do Al-Ahli é irregular, porque há um toque de mão de Ibañez, jogador do Al-Ahli, no início da construção do ataque", apontando que a infração precedeu o gol diretamente e deveria ter sido marcada, com o gol anulado.

Dessa forma, o gol marcado por Sperstian gerou polêmica de arbitragem apesar da beleza do chute, depois que Al-Mardasi considerou que o toque de mão em Ibañez afetou a validade do ataque, fazendo com que o lance permaneça como um dos principais casos de arbitragem no confronto entre Al-Ahli e Al-Anwar.

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