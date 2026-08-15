Especialista em arbitragem crava: Pereira mereceu a expulsão diante do Al-Khaleej?

O confronto entre Al-Ittihad e Al-Khaleej, na noite de sábado, válido pela primeira rodada da Saudi Pro League, foi marcado por um lance de arbitragem polêmico, depois que o árbitro mostrou o cartão vermelho ao jogador do "Decano", Pereira, durante os acontecimentos do segundo tempo.

O Al-Ittihad ficou apenas no empate com o Al-Khaleej por 1 a 1 no início de sua caminhada na Saudi Pro League, em uma partida que teve grande equilíbrio entre as duas equipes, antes que o "Decano" fosse obrigado a completar o duelo com dez jogadores após a expulsão de Pereira.

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A expulsão de Pereira ocorreu aos 57 minutos de partida, depois que o árbitro de vídeo interveio para revisar o lance, antes que o árbitro confirmasse sua decisão de mostrar o cartão vermelho ao jogador do Al-Ittihad.

O lance gerou discussão entre os torcedores, especialmente pela importância da decisão e seu impacto direto no andamento da partida, diante da necessidade de o Al-Ittihad completar mais de meia hora do duelo com um jogador a menos.

Por sua vez, o especialista em arbitragem Saad Al-Kathiri encerrou a polêmica sobre a correção da decisão de expulsar o jogador do Al-Ittihad, afirmando que a intervenção da tecnologia de vídeo foi apropriada e que o cartão vermelho veio como resultado de uma infração que exige a punição máxima.

Al-Kathiri explicou que Pereira cometeu uma infração usando força excessiva contra o jogador do Al-Khaleej, considerando que a entrada se enquadra na categoria de "jogo violento", o que torna a decisão de expulsá-lo correta do ponto de vista da arbitragem.

A decisão da arbitragem acrescentou um novo problema para o Al-Ittihad durante a partida, depois que a equipe foi obrigada a jogar com 10 jogadores, ficando no fim apenas com o empate por 1 a 1 e perdendo dois pontos no início de sua caminhada na Saudi Pro League.