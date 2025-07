Especialista diz que Donald Trump estava nervoso e em pânico na entrega do troféu do Mundial de Clubes

Presidente dos EUA teve comportamento bastante questionável ao permanecer no pódio junto aos jogadores do Chelsea

O QUE ACONTECEU

Essa é a análise de uma especialista em linguagem corporal, que examinou criticamente o comportamento incomum de Donald Trump durante o encerramento de um importante encontro global realizado em solo americano. Enquanto isso, o clube inglês de Londres conquistou o prêmio máximo.

O CONTEXTO

O Chelsea surpreendeu o campeão da Champions League, Paris Saint-Germain, com uma vitória por 3 a 0 na final, sob os olhares de Trump, que estava presente para acompanhar o triunfo da equipe comandada por Enzo Maresca. Ao final da partida, foi ele quem entregou o troféu.

VOCÊ SABIA?

Em vez de deixar o pódio após entregar a taça do Mundial de Clubes ao capitão do Chelsea, Reece James, Trump decidiu permanecer no local — causando surpresa geral ao ser inadvertidamente envolvido nas comemorações intensas da equipe, aos 79 anos de idade.

O QUE UMA ESPECIALISTA EM LINGUAGEM CORPORAL DISSE

Especialista em linguagem corporal, Inbaal Honigman comentou à SpinBit: “Há um pequeno gesto que revela que Donald Trump estava nervoso naquele pódio com o Chelsea. Ao entregar o troféu a Reece James, sua linguagem corporal é surpreendentemente humilde. Ele inclina levemente a cabeça em sinal de deferência e a vira para o lado, o que indica atenção e respeito. Trump parece incerto sobre seu papel exato naquele momento, mas ainda assim prossegue e cumpre a tarefa de passar o troféu com sucesso."

"No entanto, assim que essa parte termina, o ex-presidente parece se perder. Ele não sabe exatamente o que se espera dele e entra em um breve estado de pânico silencioso, sem ninguém por perto para orientá-lo. O sinal mais evidente de seu nervosismo é o ajuste do paletó — um movimento involuntário, típico dos chamados gestos de 'preparação'. Ao puxar o paletó, ele tenta parecer um pouco mais apresentável, como uma forma de se preparar para o desconhecido que vem a seguir.”

MAIS INFORMAÇÕES

Honigman acrescentou: “Parece que ninguém lhe disse se ele deveria estar ali, no pódio ou fora dele, então ele preenche o tempo com sorrisos, acenos e aplausos. São gestos positivos, mas que não demonstram um real engajamento com as pessoas ao redor. Donald Trump observa o ambiente e interrompe os aplausos ao perceber que mais ninguém no pódio está fazendo o mesmo, o que o faz se sentir ainda mais deslocado por um instante. Em seguida, ele começa a observar os jogadores, tentando entender qual comportamento deveria imitar, até que começa a pular junto com eles, tentando se integrar à celebração."

“Trump parece genuinamente encantado por estar ali, com um sorriso largo, bochechas arredondadas e dentes à mostra — sinais claros de alegria. O som da multidão aplaudindo e torcendo o acalma, e ele recupera a compostura, assumindo uma postura mais firme, com os ombros alinhados e os pés ligeiramente afastados, demonstrando que passou a se sentir mais confortável graças ao apoio do público.”

O QUE VEM POR AÍ PARA O CHELSEA

As reações inesperadas e as emoções contraditórias de Trump acrescentaram uma camada extra de curiosidade ao triunfo do Chelsea no Mundial de Clubes — um desfecho que poucos previam antes do pontapé inicial nos Estados Unidos. Agora, os Blues reinarão no topo do futebol mundial por quatro anos, até a próxima edição do torneio, marcada para 2029.