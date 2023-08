Espanha x Inglaterra ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa do Mundo feminina

Acompanhe tudo o que você precisa saber para a grande decisão do Mundial

Espanha e Inglaterra se enfrentam na manhã deste domingo (20), às 7h (de Brasília), no Stadium Australia, em Sidney, pela grande final da Copa do Mundo feminina. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e da Cazé TV, no YouTube.

Após um mês de ação nos gramados na Oceania, chega, enfim, o último ato do Mundial. A Espanha vive um momento inigualável. Tendo jamais ganhado um jogo sequer em mata-mata, a seleção abriu o torneio com duas vitórias, na fase de grupos, mas acabou derrotada por um sonoro 4 a 0, na última rodada, pelo Japão. No entanto, a La Roja logo se recuperou, aplicando 5 a 1 sobre a Suíça nas oitavas de final, batendo a atual vice-campeã, Holanda, nas quartas, e despachando outra favorita, desta vez a Suécia, nas semis.

Do outro lado, a Inglaterra chega com uma experiência recente de final para lá de amarga, tendo ficado atrás da Alemanha na Eurocopa Feminina do ano passado. No entanto, a ideia é usar a derrota na decisão como lição para que os mesmos erros não sejam cometidos em Sidney. E, no que depender do retrospecto recente, as chances são boas: as Lionesses venceram cinco dos seis jogos da Copa do Mundo até aqui. Nas oitavas, passaram pela Nigéria nos pênaltis; nas quartas, vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, sensação do torneio; já nas semis, jogo extremamente difícil contra a dona da casa, Austrália, mas que terminou com imponente triunfo por 3 a 1.

Prováveis escalações

Espanha: Coll; Batlle, Paredes, Codina, Carmona; Bonmati, Abelleira, Hermoso; Redondo, Caldentey, Gonzalez. Técnico: Jorge Vilda.

Inglaterra: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Stanway, Walsh, Daly; Toone; Russo, Hemp. Técnica: Sarina Wiegman.

Desfalques

Espanha

A Espanha não possui desfalques divulgados.

Inglaterra

A Inglaterra também não.

Quando é?