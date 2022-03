Espanha x Albânia: escalação, desfalques e mais do amistoso

A bola vai rolar neste sábado (26) para Espanha x Albânia, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, pelo amistoso preparatório para a Copa do Mundo.

A Espanha entra em campo em busca de entrosamento para a Copa Mundo, que será realizada entre os meses de novembro e dezembro, enquanto a Albânia busca a recuperação após não garantir a clasificação inédita para o Mundial.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em Barcelona, o técnico Luis Enrique pode deixar Alvaro Morata, o artilheiro do time com 23 gols, no banco de reservas, e optar por Ferran Torres, Sarabia e Dani Olmo no ataque.

Do outro lado, a Albânia não poderá contar com Enea Mihaj, com Covid-19, e Nedim Bajrami, lesionado.

A novidade na seleção pode ser a entrada de Strakosha no gol titular, enquanto Broja pode entrar no decorrer do jogo.

Possível escalação da Espanha: Unai Simón (Robert Sánchez); Azpilicueta, Eric García, Laporte e Jordi Alba; Soler, Rodri e Pedri; Pablo Sarabia, Ferrán Torres e Dani Olmo.

Possível escalação da Albânia: Strakosha; Ismajli, Kumbulla, Hoxhallari; Roshi, Çekiçi, Ramadani, Bare, Hysaj; Manaj, Uzuni.

DESFALQUES

ESPANHA:

-

ALBÂNIA:

Enea Mihaj: Covid-19

Nedim Bajrami: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Trustin Farrugia Cann

Assistentes: Luke Portelli e Edward Spiteri

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Espanha e Albânia será transmitido ao vivo pelo Estádio TNT Sports, no streaming, neste sábado.