Eliminatórias Europeias
team-logoEspanha
Estadio de La Cartuja
team-logoTurquia
Mounique Vilela

Espanha x Turquia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (18), no Estádio Olímpico de La Cartuja; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Turquia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, pela última rodada das Eliminatórias Europeias. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, a Espanha está muito próxima de confirmar sua classificação para a Copa do Mundo de 2026 após golear a Geórgia por 4 a 0 na última rodada. Para que os espanhóis caiam para o segundo lugar e sejam obrigados a disputar a repescagem, seria necessário que a equipe perdesse por 14 gols de diferença, cenário considerado praticamente impossível.

Por outro lado, a Turquia chega com quatro vitórias e apenas uma derrota, justamente para a Espanha, por 6 a 0. Atualmente vice-líder do grupo, com 12 pontos, a seleção turca tem poucas chances de assumir a ponta. Assim, o cenário mais provável é que a Turquia dispute a repescagem em busca de uma vaga no Mundial.

Espanha: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Ruiz; Oyarzabal, Torres, Baena.

Turquia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Yuksek, Kokcu; Akgun, Guler, Yildiz; Yilmaz .

Desfalques

Espanha

Lamine Yamal é o único desfalque.

Turquia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 18 de novembro de 2025
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico de La Cartuja - Sevilha, ESP

Retrospecto recente

ESP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
19/0
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
0/5

TUR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

ESP

Outros

TUR

4

Vitórias

0

Empate

0

12

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
3/4
Ambos os times marcam
1/4

Classificação

