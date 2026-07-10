Espanha nas semifinais: um histórico impressionante... e um complexo para a França

A seleção espanhola marcou um confronto acirrado com a França nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, após derrotar a Bélgica por 2 a 1 na noite desta sexta-feira, nas quartas de final.

Os números históricos favorecem a “La Roja”, já que a seleção espanhola perdeu apenas duas partidas das 12 que disputou nas semifinais de competições oficiais ao longo de sua história.

As duas derrotas foram contra os Estados Unidos na Copa das Confederações de 2009 e contra a Itália na Euro 2020 (realizada em 2021).

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Por outro lado, a seleção francesa chega ao confronto com lembranças nada boas de suas duas últimas participações em semifinais de torneios oficiais.

Os Bleus perderam para a Espanha por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024 e, em seguida, foram derrotados novamente pela mesma seleção (5 a 4) na semifinal da Liga das Nações de 2025.

A seleção francesa havia vencido nove partidas consecutivas nesta fase de torneios oficiais antes das duas derrotas para a Espanha, segundo a rede francesa “stats foot”.



