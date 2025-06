Espanha x França: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Liga das Nações 2024/25

Seleções brigam por uma vaga na final nesta quinta-feira (05), no MHPArena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e França se enfrentam nesta quinta-feira (05), às 16h (de Brasília), no MHPArena, em Stuttgart, válido pela semifinal da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

A Espanha, atual campeã da Liga das Nações da UEFA, confirmou sua vaga na semifinal ao superar a Holanda nos pênaltis por 5 a 4, após empate no tempo regulamentar, pelas quartas de final. Na fase de grupos, a seleção espanhola terminou na liderança isolada do Grupo 4, somando 16 pontos com cinco vitórias e três empates em oito jogos.

Do outro lado, a França, campeã da edição 2020/21 da competição, também garantiu presença entre os quatro melhores ao eliminar a Croácia, igualmente nos pênaltis, pelo mesmo placar: 5 a 4. Os franceses avançaram às quartas após liderarem o Grupo 2, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Mingueza, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Pedri, Ruíz; Lamine Yamal, Olmo, Williams e Morata.

França: Maignan; Gusto, Konaté, Lucas Hernandez, Digne; Tchouaméni, Koné, Rabiot; Olise, Mbappé, Kolo Muani.

Desfalques

Espanha

Rodri, Carvajal, Laporte, Ayoze e Ferran Torres estão machucados.

França

Camavinga, Koundé, William Saliba e Dayot Upamecano estão lesionados.

Quando é?