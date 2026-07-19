Espanha é campeã do Mundial... A “La Roja” dá um final trágico à “última dança de Messi”

A Espanha conquistou o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após vencer a Argentina, atual campeã, por 1 a 0 na prorrogação, na emocionante final disputada no “MetLife Stadium”, em Nova Jersey, adicionando “La Roja” a segunda estrela ao seu emblema, 16 anos após o primeiro título na África do Sul em 2010.

A partida foi marcada por um acirrado confronto tático entre as duas seleções, que terminou com a vitória dos espanhóis na prorrogação graças ao gol de Ferran Torres aos 106 minutos, impedindo Lionel Messi de conquistar o terceiro título mundial de sua carreira lendária.

Primeiro tempo equilibrado e lesões na seleção argentina

A partida começou com as duas equipes disputando a posse de bola, com cada uma delas controlando a bola por longos períodos. A primeira chance foi do espanhol Lamine Yamal, que chutou uma bola que desviou dentro da área, mas foi defendida por Emiliano Martínez aos cinco minutos.

A Espanha parecia ter vantagem no domínio da bola, encontrando facilidade para penetrar na área adversária liderada por Rodri, que se tornou uma força ofensiva no meio-campo; no entanto, a Argentina se defendeu bem e a “La Roja” criou apenas poucas chances concretas.

O mau estado do gramado não favorecia o jogo ofensivo, e surgiram alguns erros incomuns no controle de bola e nos passes de ambos os lados, enquanto a Argentina interrompia o jogo repetidamente com falhas, algumas delas bem perto da área.

Perto do fim do primeiro tempo, a Espanha retomou o controle da partida e, após uma bela jogada coletiva, Mikel Oyarzabal chutou, mas Martínez defendeu com facilidade aos 39 minutos; em seguida, Cocorela tentou a sorte de longe, mas seu chute passou rente à trave aos 43 minutos.

Os jogadores foram para os vestiários com o placar empatado, depois que a Argentina sofreu um duro golpe com a saída de Lisandro Martínez, substituído por Nicolás Otamendi pouco antes do fim do primeiro tempo devido a uma lesão.

Domínio espanhol e resistência argentina

A seleção espanhola dominou a posse de bola e controlou amplamente o meio-campo no primeiro tempo, mas seus atacantes tiveram dificuldade em influenciar o andamento da partida, enquanto essa situação favorecia os argentinos, que buscavam desacelerar o ritmo do jogo para, em seguida, lançar contra-ataques rápidos.

A defesa espanhola, liderada por Unai Simón, apresentou um desempenho impecável, já que os jogadores de Lionel Scaloni não conseguiram acertar nenhum chute a gol no primeiro tempo, enquanto as estrelas Lamine Yamal e Lionel Messi permaneceram relativamente discretos após seus adversários terem conseguido neutralizá-los com eficácia.

Oportunidades consecutivas da Espanha

A partida foi retomada após o intervalo, e Alex Baena chutou uma bola com efeito de fora da área, que Martínez defendeu rapidamente aos 46 minutos. Em seguida, a Espanha avançou por meio de transições rápidas, e Oyarzabal e, depois, Cocorela viram um jogador argentino impedir que chutassem dentro da área no último instante.

A seleção espanhola não enfrentou nenhuma dificuldade digna de nota na defesa, e um chute de Dani Olmo de fora da área quase representou um grande perigo, não fosse a defesa de Martínez aos 63 minutos.

Os jogadores de De la Fuente conseguiram criar algumas chances perigosas, mas faltou-lhes o toque final; em um cruzamento de Lamine Yamal, Ferran Torres cabeceou a bola diretamente para o goleiro argentino aos 67 minutos.

A situação complicou-se ainda mais para a Argentina com a lesão de Cristian Romero, fazendo com que a seleção sul-americana terminasse a partida sem sua dupla titular da zaga. Pedri chutou direto para Martínez aos 76 minutos, e, um minuto depois, Pau Kubarsi obrigou o goleiro a defender outro chute.

As chances da Espanha se sucederam, com Aymeric Laporte cabeceando direto para Martínez aos 81 minutos, mas os espanhóis desperdiçaram muitas oportunidades na frente do gol, enquanto o goleiro argentino defendeu um chute de Nico Williams após um contra-ataque mal executado no segundo minuto do tempo de acréscimo.

Expulsão de Fernández e prorrogação

Nos momentos finais da partida, após uma entrada violenta em Pau Kobarsi, Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 90+3 minutos; em seguida, Lamine Yamal cobrou uma boa falta que foi defendida com maestria por Martínez aos 90+6 minutos.

A partida foi para a prorrogação, onde as coisas pareciam promissoras para a Espanha devido à sua vantagem numérica. Pedri deu um passe de primeira maravilhoso para Nico Williams, que cabeceou, mas Martínez defendeu com brilhantismo aos 93 minutos.

Mais tarde, o ponta do Athletic de Bilbao pensou ter finalmente aberto o placar ao mandar a bola para o fundo da rede, mas o árbitro anulou o gol após uma falta de Mikel Merino em Otamendi aos 97 minutos. Em seguida, Merino cabeceou um cruzamento de Williams, mas a bola passou rente à trave esquerda de Martínez aos 103 minutos.

O gol histórico da vitória

No início do segundo tempo da prorrogação, a Espanha finalmente conseguiu marcar seu primeiro gol: Nico Williams desviou de cabeça um cruzamento de Pedro Porro, vindo da trave mais distante, para dentro do gol, e Ferran Torres disparou um chute forte no ângulo superior, marcando o único gol aos 106 minutos.

O placar permaneceu inalterado, apesar de alguns momentos de perigo enfrentados pelos espanhóis nos últimos instantes da partida, quando a Argentina teve várias chances perigosas, mas não conseguiu aproveitá-las.