Espanha x Alemanha: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Alemães chegam pressionados pela primeira vitória no Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico europeu! Espanha e Alemanha entram em campo na tarde deste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do FIFA+, no streaming, e dos canal CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalada com a goleada aplicada sobre a Costa Rica por 7 a 0, a Espanha conseguiu vencer pela primeira vez desde 2006, sua estreia na Copa do Mundo. Para o segundo jogo, o técnico Luis Enrique pode manter a mesma equipe da rodada de estreia. Assim, Rodri pode seguir no centro da defesa, à frente de Pau Torres e Eric Garcia.

"Esta equipe não vai relaxar. A Alemanha pode nos vencer porque é uma potência, mas vamos sair e jogar da mesma forma. O elogio enfraquece, mas esse time não vai relaxar", afirmou o treinador.

Do outro lado, a Alemanha chega pressionada pela vitória após a surpreendente derrota para o Japão por 2 a 1. Sané, que desfalcou a equipe com uma lesão no joelho, segue como dúvida, apesar de ter regressado aos treinos nos últimos dias.

Em 25 jogos disputados entre as seleções, a Alemanha registra nove vitórias, contra oito da Espanha, além de oito empates. No último encontro, válido pela Nations League 2020/21, a Fúria goleou por 6 a 0.

Escalações

Escalação do provável da Espanha: Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F. Torres, Asensio, Olmo.

Escalação do provável da Alemanha: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz.

Desfalques

Espanha

Jose Gaya sofreu uma torção no tornozelo e foi cortado. Alex Balde, do Barcelona, ​​​​foi convocado para seu lugar.

Alemanha

Com lesão no tornozelo, Marco Reus ficou fora da lista de convocados do técnico Hansi-Flick.

Melhores apostas e dicas

A Espanha é favorita contra a Alemanha nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,38 na vitória da Fúria, $ 3.65 no empate e $ 2,95 caso os alemães vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,77 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,11 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols nos dois tempos, pagando-se $ 1,67 caso positivo, e $ 2,16 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo E

POS. TIME V E D SG PTS 1º Espanha 1 0 0 7 3 2º Japão 1 0 0 1 3 3º Alemanha 0 0 1 -1 0 4º Costa Rica 0 0 1 -7 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Espanha na Copa 2022

Ferran Torres: 2 gols

Dani Olmo: 1 gol

Marso Asensio: 1 gol

Gavi: 1 gol

Carlos Soler: 1 gol

Álvaro Morata: 1 gol

Artilheiros da Alemanha na Copa 2022

Ilkay Gundogan: 1 gol

Espanha e Alemanha: Participações em Copas

A Alemanha, tetracampeã mundial, ficou de fora da Copa do Mundo em apenas duas edições (1930 e 1950), e levantou os troféus em 1954, 1974, 1990 e 2014. Depois de eliminar o Brasil com uma goleada de 7 a 1 na semifinal, em pleno Mineirão, os alemães conquistaram o seu último título de Copa do Mundo em 2014, quando venceram a Argentina por 1 a 0, no Maracanã.

Do outro lado, a Espanha, fora de apenas seis Copas (1930, 1938, 1954, 1958, 1970 e 1974), faz a sua 16ª participação no Mundial do Qatar. Em 63 jogos disputados, contabiliza 31 vitórias, 15 empates e 18 derrotas. Em 2010, a seleção da Espanha levantou o troféu após a vitória sobre a Holanda por 1 a 0 na final.

Quando é?